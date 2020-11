er Insignia ist das letzte Relikt dervon, bevor dann der französischedas Ruder bei den Rüsselsheimern übernahm. Damit war auch das Modellpflegeprogramm von Opelsin Zeiten des strengen Spardiktats kein leichtes Unterfangen. Immerhin lässt sich das neue Modell, das seit September 2020 erhältlich ist, an seinem neuen Gesicht und einigenwie dem neuenerkennen.

Interessantesterbleibt für Dienstwagenfahrer und Familienväter der, der mit seinenfür kraftvollen Durchzug sorgt. Auch wenn die Geräuschdämmung des Insignia zu den besseren ihrer Art gehört, ist derbei höheren Drehzahlen akustisch präsent ohne dabei jedoch störend oder gar laut zu werden. Diemacht einen soliden Job ohne dabei besonders aufzufallen. Anders als bei der Neungang-Automatik des Benziners gibt esam Lenkrad, manuelle Gangwechsel sind aber über den Schalthebel auf der Mittelkonsole möglich. Apropos manuell: Die optionalemuss man nicht wirklich in Erwägung ziehen.

Gut abgestimmt: Das adaptive Fahrwerk des Insignia gefällt mit viel Komfort und verbindlicher Lenkung.

©Opel

Aus dem Stand beschleunigt derdes Opel Insignia 2.0 Diesel Sports Tourer inund erreicht eine Reisegeschwindigkeit von. Damit lassen sich auch längere Strecken mit höherem Tempo angenehm zurücklegen, auch wenn es ab Tempo 170 kraftvoller sein dürfte und ein stärkerer Selbstzünder der 200-PS-Liga ebenso schmerzhaft fehlt wie ein Allradantrieb . Der Normverbrauch vonsorgt dafür, dass die Reichweitenanzeige im Cockpit knapp 1000 Kilometer anzeigt. So wünscht man sich einen Kilometerfresser. Auch das adaptive Fahrwerk überzeugt und muss in dieser Klasse keinen Vergleich scheuen. Hier gefallen die, diebei schnellenund die ausgewogene Abstimmung. Besonders derbringt Entspannung. Straffer muss es in den Modi Normal und Sport gar nicht werden.