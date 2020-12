zum Verkauf! Der im September 2017 erstmals zugelassene Sports Tourer kommt in der Dieselvariante mit 1,6-Liter-Vierzylinder und Business-Ausstattung. Und er ist überraschend günstig: Schlappe 12.980 Euro will der Händler aus Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) für den Opel-Kombi haben. Damit liegt er deutlich unter dem Ursprungspreis von mehr als 32.000 Euro

setzten die Rüsselsheimer den eingeschlagenen Kurs fort, die aktuelle Generation ist noch etwas schnittiger und eleganter gezeichnet als das Ur-Modell. Da noch ziemlich jung, hält sich der Wertverlust bei gebrauchten Insignia B noch weitgehend in Grenzen, die Angebote liegen in der Regel nicht weit unter Neupreis-Niveau.

Das Insignia-Cockpit macht einen guten Eindruck und lädt zu langen Fahrten ein. ©Elspass Autoland GmbH/heycar

Dabei gibt es an diesem Exemplar eigentlich kaum was auszusetzen. Gut, die satten 122.893 Kilometer auf dem Tacho lassen auf ein Vertreter-Auto schließen, dazu passt auch, dass der Insignia nur einen Vorbesitzer hatte. Der hinterließ den Wagen aber augenscheinlich im Topzustand, scheckheftgepflegt und in makellosem Schneeweiß lackiert – was dem schnittigen Sports Tourer wirklich hervorragend steht. Garantie und eine

ind im Kaufpreis enthalten. Der 136 PS starke Turbodiesel ist kein Adrenalintreiber, zieht mit maximal 320 Nm aber ordentlich an und ist vor allem sparsam: Ein Durchschnittsverbrauch von unter sechs Litern ist möglich. Dazu kommt eine gute Ausstattung in der Business Edition. So sind ein umfangreiches Paket an Assistenzsystemen (Spurhalte-, Notbrems-, Park-Assistent etc.) sowie ein großes Navi mit Frontkamera, Klimaautomatik, Sitzheizung und Android Auto/Apple Carplay mit an Bord. Das Schalten übernimmt ein sechsstufiges Automatikgetriebe. Bei der ganzen Technik bleibt trotzdem noch ordentlich Platz für Insassen und Gepäck, mit bis zu 1665 Liter Ladevolumen fährt der junge Insignia auf Passat-Niveau. Alles in allem ein richtig gut aussehender Allrounder für kleines Geld!