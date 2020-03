Der OPC ist eine Facelift-Version nach 2014. Das Heck kommt weniger bullig daher als zuvor.

DasErst auf den zweiten Blick fallen Säbelzahn-artige Kühlöffnungen in der Front, die Doppelauspuffanlage und die gelochten Bremsscheiben mit blauen Sätteln ins Auge. Dabei hat der Rüsselsheimer nichts zu verstecken:Angetrieben werden alle vier Räder, eine Sechsstufen-Automatik portioniert die Gänge. In 6,3 Sekunden beschleunigt der Kombi von 0 auf 100 km/h. Das Kofferraumvolumen ist mit 540 Litern nicht riesig bemessen, dürfte in den meisten Fällen aber ausreichen.sie sind bei gebrauchten Insignia eine bekannte Schwachstelle. Am Motor kann zudem Ölverlust auftreten. Ansonsten ist der Insignia solide und ein echter Geheimtipp!