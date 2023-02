* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de)

Will man die üppige Auswahl ein wenig einschränken und sucht beispielsweise nur Insignia-Exemplare ab dem Facelift-Jahr 2020 mit einer Laufleistung von unter 40.000 Kilometern, werden immer noch fast 1000 Fahrzeuge angezeigt. Und selbst wenn man nicht zum günstigsten Modell greift, erkennt man auf den ersten Blick das Sparpotenzial.

Wenige Knöpfe am Armaturenbrett (dafür aber am Multifunktionslenkrad) bestimmen das Design des Insignia-Cockpits.

Gerade beim Insignia Sports Tourer mit dem 122 PS starken Dreizylinder-Turbodiesel lassen sich große Teile des ursprünglichen Kaufpreises sparen. Zudem gehörte der sparsame Diesel auch zu den beliebtesten Motorisierungen und ist damit überdurchschnittlich oft vertreten. Wer einen möglichst günstigen Insignia kaufen will, sollte allerdings kein Problem damit haben, die Gangwechsel manuell vorzunehmen.

Viel Auto zum halben Preis

Wie günstig die Insignia-Modelle unter Umständen sein können, erkennt man sehr gut an dem unten angebotenen Exemplar. Der schwarze Sports Tourer mit dem 1,5-Liter-Diesel und manuellem Getriebe wurde im November 2020 zugelassen und vom einzigen Halter bislang 38.600 Kilometer gefahren. Und obwohl dies für einen scheckheftgepflegten Diesel wahrlich keine übertriebene Laufleistung ist, hat sich der Preis in den letzten 27 Monaten ungefähr halbiert.

Kostete der Sports Tourer in dieser Version zum Zeitpunkt der Bestellung mindestens rund 37.000 Euro, gibt es den schwarzen Kombi heute beim Anbieter Autocenter Stauner in Schwandorf (Bayern) für gerade einmal 18.980 Euro. Und damit für fast die Hälfte des ursprünglichen Neupreises. Wer also auf der Suche nach einem Diesel-Kombi ist, kann hier ein echtes Schnäppchen machen.