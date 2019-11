Der Opel Mokka bietet viel Platz und ein ansprechendes Design.

Heiß wie ein guter Kaffee, verkauft sich wie Kaffeekapseln, Muntermacher, der starke Kleine oder frisch gebrüht ... Dabei servieren die Rüsselsheimer mit dem kleinen SUV nicht nur ein Fahrzeug mit außergewöhnlichen Namen, sondern auch einen richtigen Bestseller, dessen Qualitäten auch den TÜV-Prüfern schmecken.Seit 2012 bietet Opel den Mokka an. Seitdem verkauft er sich hervorragend, hat immer mal wieder die Spitzenposition bei den meistverkauften SUVs übernommen, die das Kraftfahrt-Bundesamt monatlich erstellt. Der leicht aufgedunsene Knirps ist auf den ersten Blick erkennbar, ohne jedoch allzu auffällig zu sein.Trotz optional erhältlichem Allradantrieb und den robusten Anbauteilen wird der serienmäßig mit Frontantrieb ausgestattete Mokka aber meist in der Stadt bewegt. Nicht ideal dafür ist jedoch seine Rundumsicht. Trotz seiner erhöhten Bauweise ist das rundliche Auto erstaunlich unübersichtlich. Da jedoch viele Erstkunden bei der Ausstattung recht spendabel waren, gibt es in vielen Mokka aus Vorbesitz technische Helferlein.