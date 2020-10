Dieser Opel Speedster hat schon bessere Tage gesehen. Der aufgerufene Preis ist heftig. ©eBay/krazyoli

Anfangs wurde der nur 111,7 Zentimeter hohe Speedster mit einem 2,2-Liter-Vierzylinder-Sauger mit 147 PS und 203 Nm ausgeliefert. Das klingt auf dem Papier nach wenig Leistung, doch aufgrund des extrem niedrigen Gewichts von nur 870 Kilo beschleunigt der Opel in nur 5,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h, die sich in der flachen Flunder definitiv schneller anfühlen dürften. Ab September 2003 gab es dann eine zweite, potentere Variante: den Speedster 2.0 Turbo. In dieser Version war der Zweiliter-Turbomotor, der auch im Zafira OPC eingesetzt wurde, verbaut, der im Speedster 200 PS sowie 250 Nm leistet. Das reicht für einen Sprint auf Landstraßentempo in nur 4,9 Sekunden.