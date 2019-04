15 Tage, 15 tolle Preise! Unser großes Oster-Gewinnspiel hält vom 8. April bis 22. April jeden Tag Überraschungen für Sie bereit. In Osterei Nummer 7 hat Garden Igloo einen stylischen Gartenpavillon plus Sommerüberzug im Gesamtwert von 1248 Euro versteckt. Spielen Sie mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Tipp: Ein Blick in den Artikel " Die High- und Lowlights in Genf " hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage.

All das ist Garden Igloo. Wandelbar, robust und mobil.





Garden Igloo ist wetterbeständig, aus 100% recyclebarem Kunststoff, ganzjährig einsetzbar und ohne Werkzeug in einer Stunde aufgebaut. Mit dem Sommerdach verwandelt sich der Garden Igloo in wärmeren Monaten in einen gemütlichen Pavillon. Garden Igloo hat einen Durchmesser von 360 cm und eine Höhe von max. 220 cm. Zwei Fenster sorgen für die optimale Belüftung.





Mit Garden Igloo können Sie Ihren Garten das ganze Jahr genießen. Schaffen Sie eine komfortable Outdoor-Wohnumgebung, gewinnen Sie das Garden Igloo mit Sommerdach, und nutzen Sie es als Hobby-Gewächshaus, Spiellandschaft, Gartenhäuschen, Lagerraum, Wintergarten oder Jacuzzi-Abdeckung. Ihrer Fantasie und Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Mehr Informationen auf:



Haben Sie ein Osterei verpasst?

Kein Problem!





Zum Oster-Gewinnspiel 2019 Finden Sie jetzt alle Ostereier! Alle Eier des Oster-Gewinnspiels können Sie bis zum 22. April 2019 (23:59 Uhr) öffnen und an den Gewinnspielen teilnehmen: