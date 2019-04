Tipp: Ein Blick in das Vid

Immer das richtige Werkzeug mit dem 4-in-1-Koffer. ©Hersteller

Das neue DIY-Allroundtalent von Vorwerk: Der Twercs Koffer vereint vier hochwertige Akku-Werkzeuge: Heißklebepistole, Bohrschrauber, Stichsäge und Tacker. Für stets einsatzbereite Geräte sorgt der Twercs Koffer, der Aufbewahrung und Ladestation zugleich ist. Eine Zubehörmappe mit Sägeblättern, Bohrern, Bits und Co. sowie ein Ideenbuch mit vielen Inspirationen und Anleitungen ergänzen das Paket. Eingebettet in eine kreative Erlebniswelt, lassen sich mit den Twercs Tools viele Projekte selbst verwirklichen. Die passenden Kreativ-Bausätze liefert Twercs selbst.Derist vielseitig einsetzbar und eignet sich optimal für den Deko- und Polsterbereich. Gestalten Sie ein Memoboard mit einem schönen Stoff, oder versehen Sie Ihren Lieblingshocker mit einem neuen Bezug. Das Twercs Tool ist klein, leicht, kompakt sowie kabelfrei und sorgt so für eine handliche Bedienung.vereint gleich zwei Geräte in einem: Die Stichsäge erfüllt exakte Sägearbeiten und Kurvenschnitte auf engstem Raum, für gröbere Abschnitte und größere Schnitttiefen ist die Säbelsäge zuständig. Ausgestattet mit sechs Sägeblättern lassen sich verschiedene Materialien bearbeiten.Lange Lebensdauer, beste Kraftübertragung und eine hohe Laufruhe machen denunverwechselbar. Er verfügt über die optimale Kraft für jede Anwendung. Sein geringes Gewicht und die kleine Größe sorgen außerdem für eine handliche und praktische Bedienung.Drei bis fünf Minuten Aufheizzeit bei herkömmlichen Heißklebewerkzeugen, 15 Sekunden bei der Twercs– damit gehört das Vorwerk-Gerät zu den weltschnellsten. Das handliche Tool ist ein praktischer Helfer für genaue Arbeiten und beim kreativen Gestalten.