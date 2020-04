Der Termin rückt naher, aber mal wieder ist kein Parkplatz frei. Also noch eine Runde drehen. Für viele Außendienstler gehort das zum All­tag. Ist ein Platz gefunden, muss man oft aber auch noch das passende Kleingeld für den nachsten Parkscheinautomaten dabeihaben.

Im Rahmen der Höchstparkdauer kann die Parkzeit mittels der App auch verlängert werden.

Parkplatzsuchverkehr, Bargeldchaos, Zettelwirtschaft bei der Spesenabrechnung – die App PayByPhone von der Sun­hill Technology GmbH, einer Tochter der Volkswagen Financial Services AG, will Schluss machen mit diesen Nervtötern – einfach, digital, bargeldlos. Was sich bei vielen privaten Usern schon durchgesetzt hat, soll jetzt auch für Flot­ten funktionieren, mit der neuen Pay­ByPhone Fleet. Mit diesem zentralen Parkmanagement können Flottenverant­wortliche administrative Aufwände für öffentliches Parken ihrer Kollegen mit Dienstwagen deutlich minimieren. Mit der App können auf über 560.000 gebührenpflichtigen Stellplätzen im öffentlichen Raum oder in über 300 Parkhausern in mehr als 260 Städten Parkscheine bar­geldlos gebucht und zentral abgerechnet werden. Für Außendienstler, die ihren Dienstwagen auch privat nutzen dürfen, ermöglicht der Account-Switch zudem eine einfache Trennung von privaten und geschäftlichen Parkvorgängen.