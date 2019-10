Die Hauptstadt des Elektroautos scheint also Oslo zu sein“, stellt Henning Passens (28) fest. Kein Wunder, dass er hier so viele davon entdeckt, ist doch nirgendwo auf der Welt der Anteil rein- und teilelektrisch angetriebener Fahrzeuge so hoch wie in Norwegen. Für AUTO BILD und Ford Grund genug, den Ingenieur und seine Freundin Stephanie Bülter (26) auf einen Lesertest des neuen Ford Mondeo Hybrid in den Norden zu schicken.

Kofferraum des Ford Mondeo Hybrids ist trotz Akku groß genug

Nicht zu knapp: Trotz Batterie im Kofferraum hat der Turnier genug Platz fürs Gepäck.

So geht's: Der Antrieb des Mondeo Hybrid