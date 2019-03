Mehr als 600 Autos testen die AUTO BILD-Redakteure im Jahr. Von den ersten Sitzproben auf Messen über Fahrberichte und ausführliche Einzeltests bis zum Vergleich mit den Mitbewerbern. Jedes neue Modell muss sich bei uns harten und objektiven Prüfkriterien stellen. Doch was genau machen unsere Profis, wie sieht ihr Arbeitstag aus? Das haben sich zwei Polizisten aus Berlin jetzt bei einem ganz besonderen Test angeschaut: Die AUTO BILD-Leser Martin El Madani und Denis Welk sind für den Vergleich des neuen RAV4 (fünfte Generation) gegen seinen Urahn von 1994 in die Rolle der Testredakteure geschlüpft und haben den Japanern unters Blechkleid geschaut.

AUTO BILD-Testchef Andreas May erklärt Martin und Denis das Testprozedere.

os geht es für die Berliner zunächst mit der täglichen AUTO BILD-Morgenkonferenz. Was sind die wichtigsten Themen des Tages? Wie weit sind die Kollegen mit ihren Artikeln? Chefredakteur Tom Drechsler will alles ganz genau wissen – auch von den neuen Aushilfskollegen. Im Gegenzug weiht er sie später in seinem Büro in die Geheimnisse des Blattmachens ein. Denis Welk: "Total interessant, einmal hinter die Kulissen einer Redaktion zu blicken." Dann geht’s an die Arbeit. Jetzt wird getestet. Nach ausführlicher Einweisung ins Prozedere durch Testchef Andreas May sehen beide die Probanden das erste Mal nebeneinander. "Allein der Größenunterschied ist schon beeindruckend", stellt Martin fest. 25 Jahre automobile Entwicklung stecken zwischen dem RAV4 der ersten Generation, der ja auch der erste SUV überhaupt war, und dem aktuellen Modell. Bei den Vermessungen der Fahrzeuginnenräume merkt man dann deutlich, wie sich das Konzept der beiden RAV4-Brüder geändert hat – vom kleinen "Fun Cruiser" zum ausgewachsenen Familienauto.