Im Juli 2020 finden in Hannover zum ersten mal die "Performance & Style Days" statt. Die Veranstalter rechnen mit mehreren zehntausend Tuning-begeisterten Besuchern aus ganz Europa.

D ie Messe Hannover soll vom 24. bis 26. Juli 2020 zum Mittelpunkt der europäischen Tuning-Szene werden. Dann gehen zum ersten Mal die "Performance & Style Days" (kurz PS Days) in der niedersächsischen Landeshauptstadt über die Bühne. In drei Messehallen werden sich Auto- und Motorradhersteller, Ausrüster und Tuner präsentieren. Auf dem Freigelände gibt es verschiedene Shows von Drift bis Viertelmeile-Rennen. Unter dem EXPO-Dach findet der Show-and-Shine-Wettbewerb der besonders hochwertigen Fahrzeuge statt. Dazu kommt am Samstagabend ein internationales Community-Event.

Tausende Tuning-Fans werden erwartet