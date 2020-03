Das Interieur des GTi als rustikal zu bezeichnen, trifft es nicht ganz. Unübersichtlich ist es auf jeden Fall.

Tatsächlich ist an dem Franzosen kaum noch was original. Nur das Bremspedal, die Windschutzscheibe und die Türklinken hat Thompson ausgelassen, ansonsten so gut wie alles umgebaut. Allradantrieb , Überrollkäfig, Sportsitze – die Liste der Umbauten ist umfassend. Mit seinen riesigen Spoilern, den Lufteinlässen in Motorhaube, Dach und Seitenkästen sieht der komplett schwarze 205er aus wie eine Mischung aus Madmax-Gefährt und Batmobil, nur halt im Kleinwagenstil. Der Blick in den Innenraum ist nicht weniger beeindruckend, hier erinnert der Monster-Peugeot mit seinen vielen Knöpfen und Schaltern aber eher an K.I.T.T. aus der TV-Serie Knight Rider.