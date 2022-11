Dieser Peugeot 206 ist ein Homologationsmodell, das kaum noch jemand auf dem Schirm hat. Als " GT " wurde dieser 206 nur 4000 Mal gebaut und erinnert an Rallye-Größen wie Markus Grönholm oder Richard Burns auch heute noch. Für die neueste Folge von "Erst fahren, dann reden" bewegen wir einen der wenigen original erhaltenen 206 GT. Doch damit nicht genug: Das Exemplar des Peugeot Museums hatte vor Fahrtantritt einen Kilometerstand von 100 km! Was den 206 GT so besonders macht und ob man das auch beim Fahren merkt, verraten wir