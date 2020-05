Peugeot 208 GTi: Gebrauchtwagen-Test

Der 1,6er-Turbo drückt bereits unter 2000 Touren. Die 208-PS-Version liefert zwar mehr Drehmoment, schiebt aber erst später.

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 147 kW (200 PS) bei 6000/min Drehmoment 275 Nm bei 1700/min Höchstgeschw. 230 km/h 0–100 km/h 6,6 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 3962/1739/1460 mm Kofferraumvolumen 285-1076 l Leergewicht/Zuladung 1210/440 kg

Nicht weit vom Händler, Toyota Dello in Ahrensburg (bei Hamburg), finden sich kurvige Landstraßen, wo wir den 270 Newtonmeter starken 1.6er ein bisschen von der Leine lassen. Der Sound passt zum lammfrommen Auftritt, akustisches Tamtam ist dem Turbo-Vierzylinder fremd. Keine Beschwerden darüber von unserer Seite, stattdessen Anerkennung, dass der Motor schon unterhalb 2000 Touren anständigen Schub liefert und auch bei Drehzahlen jenseits der 6000er-Marke nicht zugeschnürt wirkt. Geschaltet wird im 208 GTi stets manuell. Die Arbeit am Schalthebel ist – wie übrigens auch die Lenkung – keine ultrapräzise Angelegenheit. Doch die Gänge flutschen vom ersten bis zum sechsten gut rein. In Summe fühlt sich das Fahren schnell nach einer runden Sache an. Was auch am Fahrwerk liegt, dem wir selbst dann keine übertriebene Härte unterstellt hätten, wäre es im 208 mit 68 PS verbaut gewesen.