Der Peugeot 309 war ein echter Verkaufsschlager! Zwischen 1985 und 1993 wurden über 1,6 Millionen Exemplare produziert und doch ist der 309 heutzutage ein wahrer Exot – zumindest hierzulande. Ab Sommer 1989 bot Peugeot das eher biedere Modell dann auch als sportlichen GTi mit dem 1,9-Liter-Vierzylinder aus dem inzwischen legendären 205 GTi an. Richtig selten sind die nur in begrenzten Stückzahlen gebauten Sondermodelle und genau so eins wird aktuell bei eBay verkauft!