Peugeot 406 Coupé: Gebrauchtwagen-Test

B loß nicht blenden lassen! Der französische Schönling aus italienischem Hause dürfte nach knapp 20 Jahren einige Problemzonen haben. Das deutet auch schon der Preis von unter 3000 Euro an. Doch der nette Händler von Milz Automobile in Delmenhorst (Niedersachsen) gibt den Wagen bereitwillig zum Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Peugeot 406 loß nicht blenden lassen! Der französische Schönling aus italienischem Hause dürfte nach knapp 20 Jahren einige Problemzonen haben. Das deutet auch schon der Preis von unter 3000 Euro an. Doch der nette Händler von Milz Automobile in Delmenhorst (Niedersachsen) gibt den Wagen bereitwillig zum Gebrauchtwagentest her. Selbst in der unaufgeregten Farb-Kombi steht das Coupé ganz hinreißend da. Aus der Peugeot-Perspektive hat die Ähnlichkeit zum Ferrari 456, der aus der gleichen Designer-Feder stammt, nach wie vor einen aufwertenden Effekt. Die 456-Besitzer finden das vermutlich nicht ganz so toll.

Alle elektrischen Helferlein im 406 Coupé funktionieren tadellos

Die Ledersessel des 406 sind gemütlich, könnten die Passagiere aber besser stützen. Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 1997 cm³ Leistung 99 kW (135 PS) bei 6000/min Drehmoment 190 Nm bei 4100/min Höchstgeschwindigkeit 205 km/h 0–100 km/h 10,1 s Tank/Kraftstoff 70 l/Super Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4615/1780/1360 mm Kofferraumvolumen 390 l Leergewicht/Zuladung 1380/510 kg Auf der Testfahrt tritt der 2,0 Liter große Vierzylinder angenehm in Erscheinung, weil der Basisbenziner das knapp 1,4 Tonnen schwere Coupé ausreichend flott antreibt. Dazu klingt der 16-Ventiler in jeder Lebenslage kultiviert, steigert mit der Drehzahl auch sein Temperament. Daher muss es nicht unbedingt der 3,0 Liter große Sechszylinder mit 191 oder 207 PS sein, wenngleich der harmonische V6 vorzüglich zum Coupé passt. Das gilt unabhängig von der Motorisierung auch für das Fahrwerk, das niemals sportlichen Naturen gerecht werden wollte. In der gleichen Liga spielen die gemütlichen, aber nicht perfekt stützenden Ledersessel. Alle elektrischen Helferlein an Bord funktionieren übrigens tadellos. Das muss beim 406 nicht immer so sein. Bei Faceliftmodellen (ab 2003) bilden alle Lenkstockschalter eine Einheit, genannt COM2000. Macht ein Schalter den Abgang, tauschen Werkstätten im Regelfall das ganze Teil. Dabei hilft meist das Säubern der Kontaktstellen. So oder so ein Profijob, denn auch zum Reinigen muss der Airbag demontiert werden.

Der Peugeot erweist sich als sehr gepflegt