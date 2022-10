Große Franzosen haben es in Deutschland traditionell schwer. Die im Oktober 2018 eingeführte zweite Generation des Peugeot 508 ist da keine Ausnahme. Den 4,75 Meter langen Mittelklässler trifft man selten an, was ihn bis heute zum Hingucker macht. Sein dynamisch-elegantes Design erinnert eher an Haute Couture als an teutonische Vertreterlimousinen.