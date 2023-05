Mit der potentesten Version des 508, dem Plug-In Hybrid4 360 e-EAT8 Peugeot Sport Engineered (PSE), mit Allradantrieb und einer Nennleistung von 360 PS, will die Löwenmarke jetzt einmal mehr ihren sportlichen Charakter unterstreichen.

Die opulente Leistung ergibt sich beim 508 PSE aus der Kombination eines 200 PS leistenden Vierzylinders und einem 150 PS starken Elektromotor, der von einer 12,4 kWh leistenden Lithium-Ionen-Batterie gespeist wird. Neben dem serienmäßigen Einphasen-Laden mit 3,7 kW ist optional auch ein 7,4 kW Ladegerät verfügbar. Damit verkürzt sich die Ladezeit an der Wallbox von 3,5 Stunden auf eine Stunde und 40 Minuten.

Die Krallenoptik findet sich nicht nur in den Front-, sondern auch in den Heckleuchten des Peugeot 508 PSE.

Der PSE zeigt jetzt die Krallen

Bei der Optik hält sich Peugeot auch beim PSE an die bereits im Februar präsentierten Standards, die den 508 nach dem Facelift zieren. Dazu gehört neben einer deutlich dynamischeren Optik das neue Marken-Logo im Kühlergrill. Auch die typischen drei Krallen der Scheinwerfergrafik, die jetzt in die LED-Matrix-Scheinwerfer integriert sind, wurden übernommen. Am Heck zeigt der 508 jetzt auch beim Blinken seine Krallen.