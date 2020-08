Peugeot 508: Unfall wegen Corona-Maskenpflicht — 21.08.2020

Corona-Wutbürger fährt aus Ärger über Maskenpflicht seinen Peugeot zu Schrott

Dumm gelaufen: Aus Wut über die Corona-Maskenpflicht in einem Supermarkt fuhr ein Mann in Speyer seinen Peugeot 508 in den Graben – 20.000 Euro Schaden!