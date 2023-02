Das ideale Standardformat gibt es im Reisemobilbau bis heute nicht. Umso spannender ist es zu sehen, in welchen Nischen selbst renommierte Firmen wie die französische Firma Pilote in den letzten Jahrzehnten einen Markt erspürten. Der hier getestete Pilote Aventura G 600 LPA gehört mit Sicherheit zu den kleinsten vollintegrierten Wohnmobilen am Markt.

Pilote Aventura: für einen Vollintegrierten ungewöhnlich kompakt



Das ist er: Ein kompaktes Kerlchen. Sechs Meter Länge und 2,05 Meter Breite sind für einen Vollintegrierten ungewöhnlich moderat. Böse Zungen könnten behaupten, dass das Seitenprofil grob an UPS-Auslieferungsfahrzeuge oder amerikanische Eiswagen erinnert. Doch die steilen, mit Styrofoam gedämmten GFK-Sandwich-Außenwände haben auch messbare Vorzüge: Insbesondere in der vorderen Reihe fühlt sich der Pilote dank seiner XL-Panorama-Frontscheibe ein wenig nach Liner an. Dabei ist sein Zuschnitt deutlich volkstümlicher.

Der Grundriss ist auf zwei Personen ausgelegt



Abstriche bei Küche und Bad



Positiv ist, dass der Vorbesitzer etliche Extras zusätzlich spendierte: Neben einer großen Markise hat der Pilote einen großen Heckträger, ein Infotainmentsystem mit Google Maps und Freisprecheinrichtung sowie eine Solaranlage für höhere Autarkie mit an Bord. Eine automatische Satellitenanlage garantiert außerdem gute Unterhaltung an langen Abenden auf dem Stell- oder Campingplatz.

Moderate Breite ist auf schmalen Straßen ein Vorteil



So fährt er: Zwölf Jahre merkt man diesem Pilote keinesfalls an. Das Fahrwerk ist polterfrei, die Bremse spricht ohne zu rubbeln an. Mit dem 2,3 Liter großen Common-Rail-Turbodiesel ist man ausreichend motorisiert, um größere Autobahndistanzen mit Tempo 120 zu absolvieren, ohne dass dabei die Dieselabrechnungen zu große Löcher in die Urlaubskasse reißen.