W er früher sein eigenes Unterhaltungsprogramm im Auto bestimmen wollte, konnte entweder den Senderknopf am Radio dre­hen oder bestenfalls "Die drei ???"-Kassetten ins Blaupunkt-Ra­dio schieben. Das geht heute ein­facher. Podcasts liefern On-Demand-Audioprogramme zu allen mögli­chen Themen – Comedy, "Tatort"-Krimis oder Polit-Talks. Es gibt Fitness-Coachings, Hörspiele, Sprachkurse und sogar Einschlaf­hilfen (okay, Letztere sind eher nix fürs Auto).

Allein iTunes listet Hundert­tausende unterschiedliche Pod­cast-Angebote. Einfach die Sen­dungen aufs Handy laden – und unterwegs über das Autoradio hö­ren. Da wird es im Stau nicht lang­weilig. Podcasts liegen im Trend: So klamauken sich seit Mai 2016 Singer-Songwriter Olli Schulz und Satiriker Jan Böhmermann mit ih­rem Format "Fest & Flauschig" in die Ohren Hunderttausender Hö­rer. Für ihre Jubiläumsshow zur 100. Folge strömten Mitte Septem­ber 4000 Fans in die Hamburger Sporthalle. Die Tickets für das Live-Event waren bereits nach we­nigen Minuten vergriffen. Laut dem Statistikportal Statis­ta hat sich die Zahl der Hörer zwi­schen 2012 und 2016 von 2,1 Millionen auf 7,5 Millionen mehr als verdreifacht. Eine aktuelle Studie be­sagt, dass inzwischen jeder Dritte Podcasts nutzt. Vor al­lem bei den 14- bis 29-Jähri­gen sind sie beliebt, so das Ergebnis der ARD/ZDF-Onlinestudie 2017.