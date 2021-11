Alles Notwendige, was man braucht, ist an Bord. Gespart wurde an unnötigen Spielereien, die Platz wegnehmen und mehr Gewicht auf die Waage bringen. Fast schon Pflicht bei Pössl ist das Paket "All-in" mit 90-Liter-Dieseltank, elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln, vollwertigem Ersatzrad, manueller Klimaanlage , Beifahrerairbag, Sitzbezügen in Fahrerhaus wie Wohnraum, Faltverdunkelung Fahrerhaus, Instrumenten mit Chromzierringen sowie Ladebooster. Die Werks-Sonderausstattungen sind ansonsten überschaubarDie meisten Anbauten wie Markise oder Radio übernimmt der Händler, bei dem das Fahrzeug gekauft wird. In unserem Fall rüstet das Werkstatt-Team von Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzemoos Markise, Truma DuoControl CS und ein Radio-Navi von Kenwood nach. Ansonsten zeigt sich der Pössl-Sprössling im modernen Innendesign mit Bicolor-Design im zeitlosen Grau, der Polsterwelt Pacco und dem hellen Holzfurnier Tiberino, welches es so nur beim Trenta gibt. Ebenfalls neu ist das angenehme Lichtkonzept mit indirekter Beleuchtung und Baldachin.