homas Ingenlath hat geschafft, was bisher kein Designer vor ihm in der von starken Hierarchien geprägten Autoindustrie schaffte: Er wurde Chef einer Marke. Einer Idee, einer, in der auch Autos ihren Platz finden. Weil sie nachhaltig entwickelt, gebaut werden, emissionsfrei fahren. Und damit sind sind wir beim. Die Limousine istunserer Zeit, auch weil sie ihr voraus zu sein scheint.Das beginnt beim Äußeren, kein Wunder, wenn der Chef Designer ist. Ohne große Änderungen hat der P2 seinen Weggeschafft. Sieht auf den ersten Blickaus; einer grundlegenden Ästhetik folgend verkneift er sich die verschreckende Schrulligkeit eines BMW i3.

Das setzt sich nahtlos imfort. Das soll wirklich keine Studie sein? Auf das absolute Minimum reduzierte Schalter, ein. Feine Materialien wie Stoff am Armaturenbrett. Und jetzt folgt die Überraschung: Der P2 ist wohl das einzige, bei dem du als Fahrer nicht sofort nach der Bedienungsanleitung schreist, er ist. Auch wenn sein Betriebssystem von Google stammt. Vier große Kacheln auf dem Bildschirm, selbsterklärend, mehr braucht es nicht, um den Polestar zu bedienen. Immer an Bord ist eine, die auf Anhieb besser als alles andere ist, was zuvor in einem Auto verbaut wurde. Schnell ertappst du dich als Fahrer, dass du anfängst,. „"Mach die Sitzheizung an", "Wie wird das Wetter morgen?", "Fahr zum nächsten Supermarkt, ich muss einkaufen", "Navigier mich nach Hause". Das alles funktioniert so selbstverständlich, dass man schnell vergisst, dass es nicht immer so war.