Der Polestar 3 wird das ersteder Marke. Natürlich vollelektrisch! Vorgestellt wird das dritte Modell im Bunde am 12. Oktober 2022 in Kopenhagen, Dänemark. Noch sind kaum technische Daten und nur die Heckansicht bekannt. Doch einige Details über Sicherheitssysteme, Design und Besonderheiten verrät Polestar vorab.

Zwei Elektromotoren an der Hinterachse



Doch spannender dürfte die Motorisierung sein. Elektrisch, klar! Wie die Systemleistung des Basismodells ausfallen wird, ist noch unbekannt. Sicher ist nur, dass das E-SUV in allen Varianten, die zum Marktstart angeboten werden, mit zwei Motoren an der Hinterachse kommt – also mit Hinterradantrieb fährt. Zudem verfügt der Polestar über Torque Vectoring und ein Doppelkupplungssystem am hinteren E-Motor.