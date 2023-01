Da wird ja Rudolf verrückt! E-Auto-Hersteller Polestar hat direkt am Polarkreis das weltweit erste Autohaus aus Schnee eröffnet. Zwölf Meter hoch, zwei Meter dicke Wände, Raumtemperatur -5 Grad! Sauber gemacht wird mit dem Schneeschieber. Brrrrr!

Der Showroom steht im finnischen Rovaniemi, der Heimatstadt des Weihnachtsmanns. Und der kann jetzt einen neuen heißen Schlitten Probe fahren: den Polestar 2 , ein E-Auto mit bis zu 476 PS! Autoverkäufer in dicken Jacken und mit Wollmützen beraten und bieten Probefahrten an.

Die Testautos stehen draußen vor der Tür an Wallboxen vor einer Schneemauer. Drinnen im beleuchteten Showroom präsentiert der schwedische Hersteller ein Modell in der Lackierung, na klar: "Snow" (1200 Euro Aufpreis).

Auch die Ladesäulen sind an einer zwei Meter hohen Wand aus Schnee befestigt.

Eisskulpturen in den Wandnischen haben die Form einer Alufelge, Federung und Bremse – geschnitten aus Eisblöcken eines örtlichen Sees. Das Baumaterial für das Autohaus selbst stammt aus einem Skigebiet in der Nähe, wurde mit E-Lkw in die Innenstadt transportiert. Sieben Wochen soll es dort stehen. Anschließend wird der Schnee recycelt – als Skipisten-Belag.