(dpa) Nackt und onanierend soll ein Mann auf der A61 in Rheinhessen unterwegs gewesen sein. Der 27-Jährige aus Wiesbaden belästigte am frühen Sonntagmorgen (9. Dezember 2018) nach Angaben der Polizei bei Heidesheim einen anderen Verkehrsteilnehmer. Die Polizei hielt den Exhibitionisten auf der Autobahn 60 bei Mainz-Hechtsheim an - auch da war er noch nackt. "Eine plausible Erklärung für seine Handlung konnte er gegenüber den Beamten nicht nennen", teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge erwartet den Wiesbadener nun eine Strafanzeige wegen der Belästigung. Die Polizei überschrieb ihre Mitteilung mit den Worten: "... er hatte nicht mal Schuhe an".