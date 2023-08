Waren Sie schon mal auf einem Festival und es hat angefangen zu schütten? Außer einer dünnen Plane gibt es dann oftmals nichts anderes, worunter man sich verkriechen könnte – oder man denkt sich "pfeif drauf" und rockt einfach im Regen weiter ab. Diese beiden Optionen haben Sie im 718 Spyder RS ebenfalls: Entweder Sie halten an und fummeln das dünne Notverdeck auf den Roadster oder Sie geben Gas und fahren unter dem Regen davon. Letzteres macht definitiv mehr Spaß.

Der Sechszylinder-Boxer stammt direkt aus dem 911 GT3



Quell dieser Freude ist der vier Liter große Sechszylinder-Boxer direkt hinter dem Fahrer – nicht zu verwechseln mit dem Aggregat in GTS und GT4, der minimale Hubraumunterschied von einem cm3 verrät den Rennmotor. Ja, richtig gelesen, Porsche nutzt für den Spyder RS das Triebwerk aus dem GT3 Cup. Das liegt aber eher daran, dass der Serienmotor aus dem zivilen GT3 auch im Cup-Auto steckt. Das alte Henne-Ei-Problem, aber wenn das Probleme sind, dann haben wir keine.

Zoom Abstimmung mit weniger Track-Fokus als beim GT4 RS. Geht dennoch kompetent ums Eck.

Die Ansaugführung mit den beiden "Soundgeneratoren" seitlich hinter den Passagieren kennen wir vom GT4 RS. Sie ist dadurch bedingt, dass das Triebwerk im Mittelmotorsportler um 180 Grad gedreht eingebaut werden musste. Daher klingt er so unverschämt viel besser als im 911: Steuerkettentrieb und Ansaugung sitzen direkt neben dem Fahrer-Ohr. Man meint sogar, die Bewegung der Drosselklappen hören zu können.

Dieser Sound müsste in die Rock & Roll Hall of Fame

Irgendwo um die 4000 Touren entwickelt er ein ganz eigenes, saugrasselndes Timbre, seine generelle Wohlfühldrehzahl liegt bei rund 5000 Touren. Hier hat der RS genug Schmalz in der Hinterhand, um augenblicklich nach vorn zu stürmen, wenn nötig, oder wenn der Fahrer einfach Lust drauf hat. Oberhalb von 7000 Umdrehungen zündet er noch mal einen Extra-Boost, sowohl leistungsseitig als auch akustisch, bei 8400 U/min generiert er seine maximalen 500 PS, erst bei irrwitzigen 9000 setzt der Begrenzer ein.

Zoom Klassisches Boxster-Interieur, mit viel Racetex und Kohlefaser aufgepeppt. Perfektes Lenkrad; nur mit PDK zu haben.

Und dabei will der RS ausgedreht werden, er fordert es quasi vom Fahrer ein, der Ganganschlüsse wegen. Die Getriebeabstimmung ist identisch zum GT4 RS "so kurz wie nur möglich", sagte einer der Entwickler. So kurz erscheint uns das aber gar nicht: Der Erste geht laut Tacho bis 73 km/h, der Zweite bis 111.

Kurz abgestimmtes Getriebe mit intuitivem Schaltgefühl



Egal, der Doppelkuppler macht seine Sache jedenfalls mit einer Schnelligkeit und Klickpräzision am Paddel, dass wir es gar nicht für nötig erachtet haben, ihn für noch kürzere Schaltzeiten in den Sport-Modus zu bugsieren. Ähnlich erging es uns mit dem adaptiven Sportfahrwerk und dem Klappenauspuff. Ersteres erschien uns für die Landstraße im dynamischen Setting zu hopsig, den Sportsound empfanden wir als zu künstlich-dumpf. Das normale blecherne Stakkato dagegen ist grammypreisverdächtig.

Zoom Das Notverdeck lässt sich mit ein bisschen Übung in unter einer Minute installieren. Waschanlage? Bitte nicht!

Kommen wir noch kurz zum Dach – oder der Festivalplane, wie wir eingangs ketzerisch sagten. Nein, festhalten müssen Sie es nicht händisch, dennoch empfiehlt Porsche mit montiertem Häubchen maximal 200 km/h. Darüber fliegt es trotzdem nicht davon, das Flattern wird jedoch zunehmend bedenklich. Topspeed 308 also nur offen – da braucht es starke Haarwurzeln.

Das Notverdeck ist mit Übung in unter einer Minute drauf



Zum Aufbau am Scheibenrahmen das Verdeck einhaken und sichern, aufrollen, zwei Stifte in die Überrollbügel stecken, ein Drahtseil einhaken und spannen, dann die beiden Fledermausohren in die Spanner auf dem riesigen Heckdeckel einhängen und das Ganze arretieren. Klingt komplex, aber nach ein bisschen Übung geht das in unter einer Minute. Und wenn es richtig schüttet, gibt es noch eine Extra-Rückwand, die nach hinten abdichtet und wie beim ersten Targa mit Persenningverschlüssen an das Dach geclipst wird.

Zoom Kohlefaser-Vollschalensitze in Serie. Dahinter: die Spann­-

hebel des Notverdecks



In die Waschanlage darf der RS dennoch nicht, Wassereinbruch ist dann nicht ausgeschlossen. Übrigens: Das normale Spyder-Dach passte nicht, weil der GT3-Motor und dessen Airbox zu hoch bauen – daher musste neu konstruiert werden.

200.000 Euro für einen Boxster? Kein Problem



Verlieren wir noch kurz ein paar Worte zu Preis und Limitierung: Bei 155.575 Euro geht es los, also exakt gleich teuer wie der GT4 RS, begrenzt ist der stärkste Spyder nur über die Laufzeit. Wer das nötige Kleingeld hat, wessen Händler noch Kontingente übrighat und wer schnell handelt, darf sich in den Konfigurator stürzen. Wird volle Hütte geordert, also inklusive Weissach-Paket (11.966 Euro), Magnesium-Schmiederädern (14.875 Euro) und Keramikbremse (7914 Euro), kratzt der RS schnell an der 200.000-Euro-Marke.

Zoom Geschmiedete Leichtmetallräder mit Zentralverschluss als Standard. Magnesium für 14.875 Euro Aufpreis.

