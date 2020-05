Techart beschert dem 911 Carrera S 60 Extra-PS. Mit 510 PS sprintet der Elfer in 3,2 Sekunden auf 100 km/h!

Zu dengesellen sich, also 80 Newtonmeter mehr als in der Serie. Theoretisch könnte die Leistungssteigerung sogar 80 PS mehr aus dem Triebwerk holen – das volle Plus steht aber nur in Ländern zur Verfügung, in denen der Elfer ohne Partikelfilter ausgeliefert wird. Verfügbar ist die Extra-Power in den Fahrmodi, ansonsten bleibt es bei der Werksleistung. Intelligent: Der 911er erkennt, wenn die Straße nass ist, und nimmt dann auch im Sport-Betrieb die zusätzlichen PS zurück.