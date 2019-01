Porsche 911 (997): Gebrauchtwagen-Test

al ganz ehrlich: Haben Sie sich nicht auch schon mal beim Träumen ertappt? Was wäre, wenn? Wenn man einfach mal unvernünftig wäre und das hart Ersparte nicht in ein neues Familien-SUV oder für die Sondertilgung des Eigenheims investieren, sondern sich den Traum vom eigenen Porsche 911 erfüllen würde? Keine Sorge, Sie sind nicht allein. Die Sehnsuchtsgedanken sind so alt wie der Schwabensportler selbst. Und als Gebrauchter ist er schließlich auch mit etwas Sparen, Strecken oder Oma-Anpumpen erreichbar. Klar, die Luftgekühlten bis einschließlich 993 sind längst preislich entrückte Sammlerstücke geworden. Und beim Ersten mit Wasserkühlung, dem 996, vermiesen die Spiegeleierleuchten nicht nur Puristen den Spaß. Aber wie sieht's mit dem Nachfolger, dem 997, aus? Mit dem Bekenntnis zu den klassischen Rundscheinwerfern fuhr er 2004 direkt in die Herzen der Fans und ist heute zeitloser und attraktiver denn je. Frühe Carrera- und Carrera-S-Modelle locken mit Preisen ab rund 30.000 Euro. Taugt die Ikone zum Discount-Tarif?

Vermeintliche Schnäppchen für 30.000 Euro finden sich oft in der Werkstatt zur Motorüber­holung wieder.



Technische Daten Porsche 911 Carrera (997) Motor S Sechszylinder-Boxer/hinten längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/4 Hubraum 3596 cm³ Leistung 239 kW (325 PS) bei 6800/min Drehmoment 370 Nm bei 4250/min Höchstgeschwindigkeit 285 km/h 0–100 km/h 5,0 s Tank/Kraftstoff 64 l/Super Plus Getriebe/Antrieb 6-Gang manuell/Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4427/1808/1310 mm Kofferraumvolumen 135 l Leergewicht/Zuladung 1470/415 kg

Einer, der es wissen muss, sitzt mit seiner Firma im Osten Hamburgs. Axel von Blittersdorff betreut mit seinem Sportwagenservice all die Elfer-Kunden, die angesichts der Stundensätze von 200 Euro und mehr beim Porsche-Zentrum Hustenreiz und Schwindelattacken bekommen. Davon scheint es einige zu geben, die 997er reihen sich auf dem engen Hof aneinander. Schnell wird klar: Die Maschine ist auch beim 997 die Achillesferse. Mit der Umstellung vom 3,4-Liter auf 3.6 bzw. 3.8 (Carrera S) bekam man zwar den ewig leckenden Kurbelwellen-Simmerring halbwegs in den Griff, das Problem der Kolbenkipper aber verstärkte sich sogar. Gemein: Einige Maschinen ereilt der Tod erst bei 250.000 Kilometern und mehr, andere verrecken bereits mit weniger als 50.000. So oder so wird es dann richtig teuer. Schon eine Motorüberholung kostet bis zu 20.000 Euro, ein neuer Motor von Porsche knackt mit Arbeitslohn schnell die 25.000-Euro-Hürde. Blittersdorff: "Wir haben hier immer wieder Kunden, die ihr ganzes Geld für ihren 911er ausgegeben haben. Wenn denen dann nach einem halben Jahr der Motor um die Ohren fliegt, ist der Elfer-Traum aus." Ein wenig Sicherheit verspricht die Porsche-Approved-Garantie. Doch die setzt die Wartung in der teuren Vertragswerkstatt voraus und kostet zudem stramme 1600 Euro pro Jahr. Kosten, die die wenigsten bei einem bis zu 15 Jahre alten Wagen tragen möchten oder können. Zudem setzt sie – bis hin zu den Reifen – 100-prozentige Originalität voraus.