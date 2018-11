D

ramatischer Sportwagencrash in Thüringen: Ein Porsche 911 Carrera (997) überschlug sich auf der A9 in Höhe Dittersdorf und krachte in die Leitplanke. Der Aufprall war so heftig, dass der Tank dabei auseinanderriss und das Fahrzeug in Flammen aufging. Der Porsche brannte komplett aus, der Fahrer konnte sich retten, wurde verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Ursache des Unfalls war vermutlich ein geplatzter Reifen. Laut Feuerwehrbericht schlitterte der Sportwagen mehr als 300 Meter unkontrolliert über die Autobahn , bevor er auf dem dritten Fahrstreifen zum Stehen kam.