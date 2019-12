E

inen Porsche 911 GT2 RS zu demolieren, fühlt sich vermutlich nie gut an. Wenn man das auf einer Probefahrt macht, ist das Ganze allerdings noch etwas problematischer. So geschehen im November in Penarth, Wales, als ein Unbekannter den brandneuen Porsche beim Händler auslieh und nach weniger als zwei Kilometern in einen Opel Zafira krachte. Wie die ermittelnde Polizei von Süd-Wales mitteilte, ist nicht klar, wie es zu dem Unfall kam, oder wer dafür verantwortlich war. Insgesamt waren fünf Autos in den Massencrash verwickelt, ernsthaft verletzt wurde allerdings niemand. Der Porsche trug dabei offenbar den größten Schaden davon, genaue Details sind allerdings nicht bekannt.