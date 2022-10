Dann keimt Hoffnung, Bergmeister meldet: "Die Strecke ist an einigen Ecken fast trocken, wir versuchen es in zehn Minuten." Also schnell wieder zur Aerodynamik. Sie soll den Fahrtwind möglichst schlau und effizient am und um das Auto herumleiten. Und die Luft zudem als Druckelement nutzen. Porsche hat dabei so ziemlich alle Register in Sachen Spoiler und Lufteinlässe gezogen, die noch zulässig sind.