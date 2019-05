Porsche 911 GT3 von Lamborghini Huracán gerammt

A

uch das Posen will gelernt sein. Das ist die Lektion für den Besitzer eines braunen Lamborghini Huracán Performante, der bei einem Supercar-Treffen im Lenkwerk (Bielefeld) einen unglücklichen Auftritt hinlegte. Nachdem er am 19. Mai 2019 seinen über 230.000 Euro teuren Supersportler geparkt hatte, kam er auf die Idee, noch ein bisschen zu "revven" (steht in der Auto-Szene für "den Motor aufheulen lassen"). Doch der Versuch, Aufmerksamkeit zu erregen, lief etwas anders als geplant: Statt den Motor im Stillstand röhren zu lassen, fuhr der Lambo plötzlich rückwärts und krachte in einen stehenden Porsche 911 GT3.