Pünktlich zum runden Geburtstag des Carrera 2.7 legt Porsche den Bürzel neu auf – und das erstmals seit 2009, als die auf 250 Exemplare limitierte Sonderserie des 997.2 innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Den Neuen gibt es ebenfalls mit durchnummerierter Plakette, die endet aber erst bei 1250 Stück – also der fünffachen Auflage des Vorgängers.

carsale24 Auto ganz einfach zum Bestpreis online verkaufen Top-Preise durch geprüfte Käufer – persönliche Beratung – stressfreie Abwicklung durch kostenlose Abholung! Zum Angebot



Dafür dürfen sich 992-Sport-Classic-Kunden mit mehr Technik für die geringere Exklusivität entschädigt fühlen, denn der Neue basiert nicht auf dem Carrera, sondern auf dem Turbo. Und wie geht das jetzt mit den klassischen Attributen Heckantrieb und Handschalter zusammen? Ganz einfach, wie beim GTS: Der nutzt auch viele Fahrwerkskomponenten vom Turbo – etwa die stets über eine Helperfeder vorgespannte Hinterachskonstruktion. Den GTS gibt es sowohl handgeschaltet als auch allradbefreit.

Zoom Klassische Zutaten: Der Sport Classic basiert auf dem Turbo, kommt aber mit Heckantrieb und manuellem Schaltgetriebe.





Alles ist Serie, was gut und teuer ist



Beim Look des Sport Classic greift Porsche aber auf Turbo-Schürzen zurück. Im Grunde ist er also ein Mischmasch aus beidem – ein fein komponierter, wohlgemerkt. Das zeigt sich auch an den technischen Spielereien, denn hier ist nahezu alles Serie, was gut und teuer ist: Das zehn Millimeter tiefere Sportfahrwerk mit aktiver PDCC (vom großen Bruder) und die Sportabgasanlage gehören zum Serienumfang, auch Hinterachslenkung, Vorderachs-Liftsystem und die Keramikbremsanlage sind stets mit dabei.

Fahrzeugdaten Modell Porsche 911 Sport Classic Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis*** (wird gewertet) Abzweigung 6-Zylinder-Boxer, Biturbo hinten längs 4 pro Zylinder/4 Kette 3745 cm³ 405 (550)/6750 600/2000-6000 315 km/h 7-Gang manuell Heckantrieb 410/390 mm innenbelüftet & gelocht 255/35 R20 – 315/30 R21 Pirelli P-Zero (NA1) 9,5 x 20” – 12,0 x 21” 285 g/km 12,6 l 67 l Super Plus ja k. A. – – 132–396 4535/1900–2024**/1299 mm 2450 mm 281.758 Euro



Optisch fallen neben dem Bürzel die beiden typischen Höcker im Dach sowie die anders gestaltete vordere Haube aus Kohlefaser auf. Farblich ist die Präsentationsfarbe Sportgrau exklusiv für den 992 Sport Classic, alternativ gibt es Achatgrau, Schwarz und das von uns gefahrene Enzianblau. Innen fallen zuerst die Sportsitze mit ihren Pepita-Mittelbahnen ins Auge, und auch die Türtafeln sind teils in dem klassischen Stoffmuster bespannt. Dazu gibt es noch diverse golden gehaltene Plaketten und Embleme innen wie außen.

Zoom Schade: Porsche hat uns Rundstreckentests mit dem Sport Classic untersagt. Längsdynamisch ist der Elfer aber auch ganz ok.





Auf die Rennstrecke darf der Elfer nicht







Also: Ab auf unseren Flugplatz zum Messen. Hier zeigt der Sport Classic seine grundlegend gediegenere Abstimmung. 4,1 Sekunden gibt Porsche im Datenblatt an – das ist allerdings nur eine Zehntel schneller als ein C2S mit manuellem Getriebe und Heckantrieb. Das packt unser Testwagen aber locker und schreibt eine glatte 4,0 an. Vom Ritt auf Sachsenring und Contidrom können wir diesmal leider nicht berichten, denn Porsche möchte mit diesem Auto nicht auf die Rennstrecke. Er könnte es freilich, aber das ist eines limitierten Jubiläumsmodells offenbar nicht würdig. Längsdynamik sei aber kein Problem, sagt man uns.Also: Ab auf unseren Flugplatz zum Messen. Hier zeigt der Sport Classic seine grundlegend gediegenere Abstimmung. 4,1 Sekunden gibt Porsche im Datenblatt an – das ist allerdings nur eine Zehntel schneller als ein C2S mit manuellem Getriebe und Heckantrieb. Das packt unser Testwagen aber locker und schreibt eine glatte 4,0 an.

Messwerte Modell Porsche 911 Sport Classic Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–80 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–180 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Viertelmeile Abzweigung Abzweigung 0–402,34 m Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Leistungsgewicht Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung 1,8 s 3,1 s 4,0 s 5,9 s 7,9 s 9,8 s 11,7 s 11,92 s 3,7/5,7 s (4./5. Gang) 4,5/6,4 s (5./6. Gang) 11,6 s (7. Gang) 1557/398 kg 38/62 % 2,8 kg/PS nicht gemessen nicht gemessen 30,0 m (12,9 m/s²) 29,6 m (13,0 m/s²) 119,2 m (12,9 m/s²)



Ein Sprintmonster ist der Sport Classic damit aber nicht, obwohl er mit gemessenen 1557 Kilogramm im Vergleich zum 100 Kilogramm schwereren Turbo erstaunlich gut abgespeckt hat. Bei den Elastizitätswerten ist er dagegen wieder voll bei der Musik, obwohl auch hier die Messungen von 60 bis 100 km/h bei anderen Elfern schon mal schneller waren.

Zoom Steht wie eine Eins: Aus Tempo 100 braucht der 911 Sport Classic mit seiner Keramik-Bremse 29,6 Meter bis zum Stillstand.





Die Bremswerte sind überragend



Liegt's an der Übersetzung oder der komfortableren Auslegung? Der Reifen zumindest kann es nicht sein, denn in die andere Richtung überträgt der P-Zero mit Porsche-Kennung die Kräfte hervorragend. 29,6 Meter warm aus 100 km/h und vor allem die 119,2 aus Tempo 200 sind schlicht überragend. Volle Punktzahl in der Bremsenwertung.

Sportwertung Wertungen Punkte max. Porsche 911 Sport Classic Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Qualität Abzweigung Abzweigung Sitze/Sitzposition Abzweigung Abzweigung Ausstattung Abzweigung Abzweigung Motoreigenschaften Abzweigung Abzweigung Fahrleistungen Abzweigung Abzweigung Getriebe/Schaltung Abzweigung Abzweigung Sound Abzweigung Abzweigung Fahrkomfort Abzweigung Abzweigung Fahrsicherheit Abzweigung Abzweigung Handling Abzweigung Abzweigung Rundenzeiten Abzweigung Abzweigung Lenkung Abzweigung Abzweigung Bremsen Abzweigung Abzweigung Unterhalt Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Abzweigung Gesamtwertung Abzweigung 15 10 25 10 20 50 20 10 10 20 30 (50) 20 30 10 (20) 50 330 8 10 22 10 18 40 17 7 7 18 25 – 18 30 1 – 0 229



Auch Verbrauchswerte hätten wir gern geliefert, aber wir hatten den Testwagen leider nur für anderthalb Tage zur Verfügung – und das weit entfernt von unserer Standard-Verbrauchsrunde. So bleibt nur der Blick auf den Bordcomputer am Ende der Test-, aber vor den Messfahrten. Der zeigt rund einen halben Liter mehr an als versprochen. Gut, könnte sein, dass der Vollgasanteil etwas höher war als in unserem Standardverfahren – ich bekenne mich schuldig. Ist aber auch schwierig, solch ein Traumauto nicht fliegen zu lassen, wenn es geht.

Fahren werde ich den 992 Sport Classic wohl so schnell nicht wieder – höchstens für eine Alt-Neu- Geschichte, wenn Porsche irgendwann ein neues Modell mit Entenbürzel auflegt. Vielleicht ja zum 60. Jubiläum.