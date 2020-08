ir müssen reden, liebe Porsches. Wie könnt ihr das machen? Stellt den neuenin derin diesemauf die Räder – und limitiert ihn dann auf(alle natürlich schon weg)? Die ältere Dame am Tegernsee war jedenfalls schwer enttäuscht. Sie kaufe jedes Jahr einen neuen Porsche, immer in Blaumetallic. Aber dieses Rot? Will. Sie. Haben. Gut, ich habe jetzt mal Glück. Zumindest für einen Tag habe ich der treuen Porsche-Kundin was voraus: das Steuer des Heritage.

Der 911 Targa 4S ist eine feinfühlige Fahrmaschine, bei 70 bis 80 km/h bollert der Wind aber unangenehm.

Macht unfassbar Spaß, auch wenn der Sechszylinder (unterweggedämmt) akustisch schon bessere, zumindest aufregendere Tage hatte …ist trotzdem ein Traum, das ist Klagen auf allerhöchstem Niveau. Und wo wir gerade schon bei den Ohren sind: Beiziemlich hinten in der Glaskuppel. Langsamer vor dem Eiscafé? Kein Thema. Schneller auf der Landstraße oder Autobahn ? Auch nicht. Nur so dazwischen ist nicht seins. Kommen wir zumNachriechst du in einem Targa den Sommer, dann hat diehinten die Glaskuppel angehoben, das Stoffmützchen über den Motor gelegt und sich wieder in die Startposition zurückgezogen.Geht so perfekt, so schnell, du kannst die noch so kleinste Wolkenlücke nutzen – und wie ich heute den Schwarzwald genießen, dir den Fahrtwind um die Nase wehen lassen, ohne dass es zu sehr zieht. Selbst wenn du empfindlich bist. Der typische Elfer-Fahrer ist (wie ich) heute auch keine 18 mehr. Fehlt noch? Richtig,Und er schmeckt, der Targa. Als Heritage Edition wie die Kirsche auf der Torte. Quasi.