Der Elfer kommt mit serienmäßigem Allradantrieb und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK). Der Innenraum ist komplett in schwarzem Leder gehalten mit Aluminiumapplikationen am Armaturenbrett und einem Dachhimmel in Alcantara. Zahlreiche Assistenten sind mit an Bord wie Tempomat, Verkehrszeichenerkennung und Parkassistent vorn und hinten inklusive Rückfahrkamera. Der Elfer kommt mit Sport-Chrono-Paket. Dieses beinhaltet dynamische Motorlager, eine analoge und digitale Stoppuhr, Sport-Plus-Taste mit performanceorientierten Einstellungen für Motor , Getriebe etc. und ein Lenkrad mit Zusatzanzeigen für verschiedene Fahrmodi. Auch ein Schiebedach, Klimaautomatik und Sitzheizung sind mit an Bord. Der Wagen ist unfallfrei und scheckheftgepflegt und hatte bisher zwei Vorbesitzer. Der letzte Service fand vor gut 1000 Kilometern im Porschezentrum Hamburg statt.