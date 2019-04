W

eil er offenbar Gas und Bremse verwechselte, verursachte ein 80-jähriger Porsche-Fahrer in Westerland (Sylt) beim Rangieren auf dem Autozug einen Unfall . Der Dortmunder war am 25. April gegen 13.30 Uhr auf den Autotransportzug "Sylt-Shuttle" in Richtung Niebüll gefahren, neben ihm im Wagen saß seine Tochter. Kurz bevor er die geplante Parkposition erreichte, trat der Fahrer versehentlich aufs Gaspedal: Der Porsche 911 (991) schoss über das Zugdeck, krachte gegen die Endabsperrung und flog auf den folgenden Waggon. Dort crashte er in einen stehenden Kastenwagen