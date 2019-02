Video: Röhrls Lieblings-Porsche (2018) Vier Porsche aus 25 Jahren Zur Videoseite

Der ursprünglich in "" ausgelieferte Carrera GT wurde in dem PTS-Farbton "" lackiert. Zwischen 2003 und 2006 war der Carrera GT offiziell nur in den Farben "GT Silber Metallic", "Schwarz", "Basaltschwarz Metallic", "Fayencegelb", "Indischrot" und "Sealgrau Metallic" erhältlich. Spätere Baujahre konnten in sogenannten PTS-Farben (Paint to Sample) bestellt werden. Besonders auffällig sind die originalenmit jetzt gold lackiertem Stern und poliertem Felgenring, die an historischeangelehnt sind. Bei der Bearbeitung der Räder gab es allerdings ein Problem: Wird Magnesium poliert, kann die Materialdichte abnehmen und so die Struktur schwächen. Also entschied sich Porsche Classic dazu, den Felgenring mitzu beschichten. Klarlack schützt das Edelmetall gegen Anlaufen. Die ehemals gelbenwurden schwarz lackiert und mit einem goldenen Porsche-Schriftzug versehen. Auch der Carrera GT-Schriftzug am Heck ist gold.