ew York befindet sich im Ausnahmezustand, die Metropole ist besonders schlimm vom Coronavirus betroffen. Die sonst ĂŒberfĂŒllten Straßen sind leer, die meisten Menschen bleiben zu Hause. Doch am Dienstagmorgen (7. April) entschied sich ein Einwohner zu einer Spritztour mit seinem extrem seltenen Gemballa Mirage GT Der Supersportwagen ist ein Wrack, vermutlich Totalschaden. Doch was genau ist passiert?Hinterm Steuer saß der 33-jĂ€hrige Besitzer Benjamin Chen. Dank zahlreicher Social-Media-Posts lĂ€sst sich genau nachvollziehen, was passiert ist.Der Grund hierfĂŒr könnte eine Bodenwelle oder einfach mangelnde Kontrolle ĂŒber die 670 PS des Gemballa Mirage GT sein. Benjamin Chen schafft es nicht, den mindestens 800.000 Euro teuren Porsche wieder einzufangen und kracht mit voller Wucht in einen geparkten Van.Nachdem er ĂŒber eine rote Ampel fĂ€hrt, fliegt dem Gemballa die Fronthaube weg. Wie das NYPD erklĂ€rt, streift Benjamin Chen auf seiner Horror-Fahrt noch weitere Autos, bevor der Supersportwagen in einem bemitleidenswerten Zustand an einer Kreuzung zum Stehen kommt. Trotz anwesender Polizei, trotz völlig zerstörter Front und inzwischen abgeknickten HinterrĂ€dern lĂ€sst Chen den Wagen noch mal an. Ein weiterer Fluchtversuch? Unverantwortlich: