Optisch zitiert der Mission X die Langstrecken-Ikonen 906 und 917



Die Front mit ihren vertikalen Scheinwerfern ist vom 906 inspiriert, das hintere Radhaus mit seiner sich horizontal fortsetzenden Oberkante vom 917. Über der eigentlichen Windschutzscheibe befindet sich ein kleines Horizontalfenster – quasi ein Oberlicht. Dies ist eine Reminiszenz an die 24 Stunden von Daytona . Hier wurden gern solch kleine Extra-Fenster im Dach eingebaut, damit die Fahrer in der Steilkurve die Zufahrt zum Infield besser sehen konnten.

Performance-Ziel: nicht weniger als der Nordschleifen-Rekord



Und ja, die griffigste aktuell verfügbare Michelin-Mischung ist bereits ein Anzeichen dafür, was Porsche mit dem Mission X vorhat, sollte er denn je in Serie gehen: Mit einem angestrebten Leistungsgewicht von einem PS pro Kilogramm und mehr Abtrieb als ein GT3 RS soll er als erste Amtshandlung den Nordschleifen-­Rekord einsacken.

Bis es jedoch so weit ist, stehen wir hier in der Boxenanlage des WeatherTec Raceway Laguna Seca und warten auf unseren Fotografen. Allein in diesen 15 Minuten ist die Resonanz auf den Mission X gewaltig – und zwar nicht nur von Fan-Seite: Hier in Laguna Seca tummelt sich an diesem Wochenende schließlich das "who-is-who" der Porsche-Sammler und -Enthusiasten.