ei einer Aktion gegen illegales Tuning erwischte die Polizei in Düsseldorf den Fahrer eines weißen Chevrolet Camaro, der den Beamten wegen seines offenbar fehlenden Kennzeichens aufgefallen war. Als sie den US-Sportwagen am vergangenen Wochenende anhielten, war plötzlich Kennzeichen zu sehen! Des Rätsels Lösung: Der Fahrer hatte in seinen Camaro einen Mechanismus eingebaut, mit dem er das Nummernschild bequem über eine Fernsteuerung im Cockpit ein- und ausfahren konnte. Auf Knopfdruck verschwand das Kennzeichen unter dem Auto, der Mechanismus erinnerte an den Aston Martin DB5, den James Bond in dem Film "Goldfinger" fuhr. Die Polizei stellte den Camaro sicher.