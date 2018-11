Postbank präsentiert: Mein erster Traumwagen

In ganz Europa suchte ein Hamburger nach seinem Traumwagen: einem Mini als ebenso winzige Kombiversion. Er fand den Briten schließlich in Frankreich. Alte Liebe rostet nicht – nur der Unterboden.

Der Tacho zeigt Tempo 80. Autos preschen auf zwei Spuren der A3 vorbei. "Die Entdeckung der Langsamkeit!", ruft Jörg Weusthoff hinterm Steuer. Man hört nur seine Stimme, sieht den rauschenden Verkehr. Den Moment, als der Wahl-Hamburger Entschleunigung in sein Leben holte, hat er im Handyvideo festgehalten. Das war vor vier Jahren, als er seinen frisch gekauften Austin Mini Countryman nach Hause fuhr.

Ein Plan reift

Rallyestreifen nur als Rostschutz; der Designer entdeckt im Mini die Langsamkeit.

Roter Mini, weißes Dach, große Liebe

Jörg Weusthoff wusste jetzt: "Ich will einen Mini Kombi mit Hecktüren wie ein Van!" Er suchte eineinhalb Jahre lang auf Online-Autobörsen quer durch Europa. Schließlich fand er ein Exemplar in Frankreich. Einen Briten, der eigentlich Portugiese ist. Denn gebaut wurde der Mini-Laster im Austin-Werk in Portugal. Der Vorbesitzer, ebenfalls Portugiese, zog ins Elsass und gab den Wagen nach 15 Jahren ab. Weusthoff reiste allein zum Objekt der Begierde. "Ich bin kein Profi, hätte aber einen mitnehmen sollen", weiß er heute. Damals überwog die Euphorie. Roter Mini, weißes Dach, 1962 erstzugelassen. "Ich war so verliebt und glücklich, einen gefunden zu haben, dass ich für 9000 Euro zugriff."

Der Trick mit dem Anlasser

Lektion Mini starten: erst Batterieschalter drehen, dann Starterknopf drücken und Schlüssel drehen.

Weniger Auto geht nicht

Ansonsten fasst Weusthoff zusammen: "Weniger Auto geht nicht." Das Gaspedal misst vielleicht zwei mal drei Zentimeter. Der Scheibenwischer ist Miniatur, was Fahren bei Regen nicht zum Vergnügen macht. Schalthebel und Handbremse sind endreduziert, das Cockpit mit dem typischen Rundtacho ebenfalls. Die Türen werden per Seilzug geöffnet, die Fensterscheiben geschoben. Überdimensioniert ist nur das Lenkrad, ist ja schließlich ein halber Van!

Wahre Größe kommt von innen