Kann man als Radfahrer bedenkenlos eine Einbahnstraße in beiden Richtungen befahren? "Ein fataler Irrglaube", warnt David Koßmann vom Pressedienst-Fahrrad (pd-f). Denn Einbahnstraßen gelten auch für Radfahrer.

Halten sie sich nicht an diese Regel, werden sie zur Kasse gebeten. 20 Euro kostet es, wenn Radfahrer die Einbahnstraße in nicht vorgeschriebener Fahrtrichtung befahren.

Bußgeld wird fällig

Konkret hat das blau-weiße Schild "Einbahnstraße" in diesem Fall das Zusatzzeichen "Rad" plus zwei entgegengesetzte Pfeile. Fahrbahnmarkierungen unterstützen diese Regelung in einigen Fällen, damit Autofahrer darauf vorbereitet sind.