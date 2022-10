Mit einer gut sitzenden Radhose komfortabel radeln und nur kurz zum Wasserlassen anhalten müssen, weil einzig der vordere Hosenbund etwas nach unten geschoben werden muss – für viele Männer ist das einfach gelebte Realität. Für Radfahrerinnen mit Trägerhose, auch Bib-Shorts genannt, ist das nicht so leicht. Sie müssen sich erst umständlich der Hose samt Trägern entledigen – und nach der Pause alles mit gleichem Aufwand wieder anziehen. So wird der Fahrrhythmus ruiniert, die Trainingsstimmung sinkt. Geht das nicht einfacher?

Häufige Probleme bei klassischen Hosen sind ein eng zusammenlaufendes Trägersystem oder eine zu hohe Rückenpartie. Als Lösung bieten manche Bekleidungshersteller inzwischen – nennen wir es mal – Pipi-freundliche Radhosen für Frauen an. Überarbeitete Trägersysteme, hinzugefügte Reißverschlüsse oder Knöpfe kommen hier zum Einsatz. Um Ihnen einen Einblick zu geben, haben wir zwölf Sommer-Radhosen getestet, die weiblichen Radsportlerinnen das Leben erleichtern sollen.

Beschreibung: Die WK3 sitzt sehr angenehm und passgenau auf der Haut. Durch das Trägersystem ist ein Rutschen der Hose ausgeschlossen. Die zusätzlichen Taschen an den Beinen und am Rücken sind nützlich, die abschließenden Nähte liegen eng an und verhindern, dass Inhalte herausfallen. Ein Modell ohne Taschen ist verfügbar. Die 7Mesh-Trägerhose ist unkompliziert unter die Hüfte gezogen – dank der dünnen elastischen Träger funktioniert dies schnell genug. Atmungsaktivität und leichtes Tragegefühl überzeugen.