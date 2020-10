Die besten Autoversicherungen Deutschlands

Z um elften Mal hat die Rating- und Rankingagentur Servicevalue die Servicequalität und Kundenorientierung der Kfz-Versicherer in Deutschland im Detail analysiert. Im Rahmen einer Onlinebefragung wurden im August und September 2020 über 2.200 Kunden von 30 Kfz-Serviceversicherungen sowie mehr als 800 Kunden von elf Kfz-Direktversicherungen befragt. Resultat des umfassenden Kfz-Versicherungsvergleichs ist der „Service-Atlas Kfz-Versicherer 2020“. Für alle Kunden, die beabsichtigen, ihre Versicherung zu kündigen oder ihre Versicherung zu wechseln, ist der Service-Altas eine ausgezeichnete Informationsgrundlage.

Der detaillierten Bewertung der Anbieter einer Kfz-Versicherung hat Servicevalue 35 Bewertungspunkte aus sieben Hauptkategorien zugrunde gelegt. In der Kategorie „Produkte“ beurteilten die befragten Kunden Punkte wie die Vielfalt und Transparenz der Tarife, die Qualität und Flexibilität der Produkte sowie deren Bonusmöglichkeiten. In Bezug auf die „Kundenberatung“ wurden Punkte wie die Beratungsqualität und die Passgenauigkeit des Angebotes bewertet. Hinsichtlich der „Kundenkommunikation“ beurteilten die Kunden die Kontaktmöglichkeiten mit der, die Übersichtlichkeit der Website und die Verständlichkeit der Kommunikation. In der Kategorie „Schadenregulierung“ wurden unter anderem die Reaktionsgeschwindigkeit im Schadenfall, der Regierungsumfang sowie die Einfachheit der Schadenabwicklung abgefragt. Beim „Kundenservice“ wurden unter anderem die Freundlichkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter sowie der Umgang mit Reklamationen einer Beurteilung unterzogen.

In der Gesamtwertung der Serviceversicherungen schnitten acht der 30 beurteilten Versicherer mit der Höchstnote „sehr gut“ ab. Wie bereits 2019 setzte sich auch in diesem Jahr die Provinzial Rheinland Versicherung AG an die Spitze des Rankings. Platz 2 ging an den LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster. Und die Bronzemedaille sicherte sich die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung. Ebenfalls mit der Höchstnote wurden die Versicherungen der Huk-Coburg, der Concordia, des ADAC , der Westfälische Provinzial und der Allianz bewertet.