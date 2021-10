Dem Bericht nach wollte der Mann mit dem 326 PS starken 4er vor seinen Freunden posen. Dann erwischte eine Polizeistreife ihn beim Losballern mit quietschenden Reifen . Statt sich den Beamten zu stellen, gab der 23-Jährige einfach Gas und legte eine Flucht in GTA-Manier hin. Zeitweise soll der 23-Jährige mit Tempo 120 durch die Innenstadt in Ludwigsburg geheizt sein, über rote Ampeln und sogar über den Gehweg, um an wartenden Autos vorbeizukommen.