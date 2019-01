Vorschläge der Klimaschutz-Kommission Tempolimits Auf Autobahnen wird eine Höchstgeschwindigkeit von 130 und auf Landstraßen von 80 km/h diskutiert. Steuern auf Benzin und Diesel Ab 2021 könnte die Steuervergünstigung für Diesel fallen. Ab 2023 wird dann die Erhöhung der Steuern für Benzin und Diesel um 3 Cent erwogen. In den Folgejahren soll die Erhöhung jeweils noch um einen zusätzlichen Cent verschärft werden. 2030 würde es beispielsweise gegenüber 2029 so einen Aufschlag von 10 Cent geben. Insgesamt summiert sich das Plus dann auf 52 Cent. Der Spritpreis würde - gemessen an aktuellen Preisen - dann fast zwei Euro betragen. Kfz-Steuer Im Gegenzug könnte die Kfz-Steuer für den Diesel 2021 gesenkt und auf das Niveau des Benziners gebracht werden. Insgesamt soll sich die Kfz-Steuer stärker am CO2-Ausstoß orientieren. Die Besteuerung von Dienstwagen soll ebenfalls so verändert werden, dass effizientere Autos in den Markt kommen und die private Fahrleistung abnimmt. E-Auto-Quote Die bereits diskutierte Quote für Elektro-Autos befindet sich ebenfalls in den Papieren: Bis 2025 sollen 25 Prozent aller Neuwagen eines Herstellers als E-Auto oder Plug-in-Hyprid zugelassen werden, ab 2030 dann 50 Prozent. Die bestehenden Kaufprämien für E-Autos sollen verlängert oder auch auf 8000 Euro verdoppelt werden. Dazu soll Strom durch die Senkung der Ökosteuer billiger und die Lade-Infrastruktur ausgebaut werden. Pkw-Kauf Überlegt wird ein System aus Rabatten und Zuschlägen je nach Schadstoffausstoß des Autos schon beim Kauf. Die Grünen rechnen vor, dass 2030 jedes zweite der heute 45 Millionen Autos emissionsfrei oder nicht mehr da sein dürfe. Maut Die geplante Pkw-Maut könnte nach Fahrleistung gestaffelt werden und die bisher beabsichtigte pauschale Plakette ersetzen. In der Diskussion ist ein Maut-Satz von 2 Cent pro Kilometer auf Autobahnen. Überlegt wird, die Lkw-Maut ebenfalls noch stärker an der Umweltbelastung auszurichten. Dabei ist ein Betrag von 80 Euro pro Tonne CO2 im Gespräch. Saubere etwa mit Wasserstoff betriebene Lkw sollen dafür nur noch ein Viertel der Gebühr zahlen. Parkgebühren Anwohner-Parkgebühren könnten erhöht und die Bußgelder für Falschparker verschärft werden. Radverkehr, Fußverkehr, Busse und Bahnen Der Rad- und Fußverkehr soll durch neue Fußwegnetze und Rad-Fernschnellwege gestärkt werden. Besonders in den Städten sollen Straßen für den Radverkehr umgebaut werden. Mit einem Sonderprogramm könnten Bus- und Bahn-Verbindungen ausgebaut werden. (Material von Reuters)



(dpa/rtr/cj) Tempolimits auf Autobahnen , höhere Dieselsteuern und eine Quote für Elektroautos: Diese und andere einschneidenden Maßnahmen zu Lasten der Autofahrer und für den Klimaschutz hat eine Regierungskommission im Auftrag des Verkehrsministeriums erarbeitet. Es handelt sich um einen ersten Vorschlag, "mit dem in keiner Weise Vorfestlegungen verbunden sind", wie es in dem Papier von Anfang Dezember 2018 heißt. Er diene nur als "erste Orientierung", wie der Verkehr sein Ziel für das Einsparen von Kohlendioxid (CO2) bis 2030 schaffen könnte. Die Wirkung weiterer Maßnahmenbündel werde berechnet.Wie der " Spiegel " am 18. Januar 2019 berichtete, will die Arbeitsgruppe innerhalb der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität helfen, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehr erreicht. Die angeführten Maßnahmen stammen aus einem Arbeitspapier aus dem Dezember und sind völlig zusammenhanglos und plakativ herausgezogen worden", hieß es dazu laut Deutscher Presse-Agentur aus der Kommission. In der Kommission sitzen Vertreter ganz unterschiedlicher Interessen, darunter IG Metall, ADAC , Industrieverband BDI, Volkswagen, Deutsche Bahn, Städtetag und Umweltverbände wie Nabu und BUND. In den Beratungen geht es auch um soziale Aspekte – etwa darum, untere und mittlere Einkommen im Schnitt nicht höher zu belasten.