Es leuchtet gelb im digitalen Kombiinstrument meines Polos. "Reifendruckverlust hinten rechts". Na wunderbar. Ich bin gerade im Urlaub in Schweden, fahre direkt zur nächsten Tankstelle. Druck überprüfen. Und dann der Fehler: "nur 0,3 bar Verlust, nicht so wild", denke ich. Gleiche den Verlust aus und fahre weiter. Bin so mindestens noch 100 Kilometer unterwegs, immerhin nicht schneller als 80 km/h, bis die Warnung erneut aufleuchtet. Erst jetzt beginne ich, den betroffenen Reifen richtig zu checken und erkenne in der Lauffläche einen kleinen Metallgegenstand.