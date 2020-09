"Glasklare Empfehlung" im TÜV-Report

Der angebotene Wagen ist in der Captur-typischen Zweifarbentechnik lackiert. "Glasklare Empfehlung" wird der Renault Captur im TÜV-Report 2020 bezeichnet. Die Achsaufhängung ist das einzige größere Problem, auf das gerade bei fünf Jahre oder älteren Autos ein Auge geworfen werden sollte. Bei Federn, Dämpfern, Antriebswellen oder Lenkung fanden die Prüfer hingegen kaum Mängel, auch bei Beleuchtung und Bremsen gab's wenig zu meckern. Ölverlust an Motor und Getriebe und vor allem Auspuff waren kein Thema, nur bei der Abgasuntersuchung gab es ein bisschen was zu kritisieren. Zur Pannenstatistik schreibt der ADAC: "Der Captur schneidet gut bis sehr gut ab." Pannenschwerpunkte: Fehlanzeige. Dafür gab es bislang zwei Rückrufe: Probleme mit dem NOx-Speicherkat bei Dieselmodellen und falsch montierte Radhausschalen. So konnten sich laut TÜV-Report Bremsschläuche durchscheuern.

Französisches Fahrverhalten, flexibler Innenraum

Bluetooth, Multifunktionslenkrad, Freisprechanlage: Diese und mehr Ausstattungen sind im Preis enthalten. Das Fahrverhalten des Captur ist insgesamt komfortabel und gelassen, typisch französisch eben, auch der in diesem Gebrauchten verbaute Basis-Dieselmotor mit 90 PS dreht recht lebendig. Der Innenraum des 4,12 Meter langen Fünftürers ist flexibel, der Kofferraum schluckt mit 377 bis maximal 1235 Litern sehr ordentlich. Zwar strotzt Renaults Kompakt-SUV nicht generell vor Komfortqualität, dieser blau-weiße Captur in der neu nicht mehr erhältlichen Version Energy hat an Ausstattung jedoch einiges zu bieten: Navi, Touchscreen, Bluetooth, Freisprechanlage, Multifunktions-Lederlenkrad; all das macht das Fahren angenehmer. Hinzu kommen unter anderem eine Klimaautomatik, ein Tempomat, eine Traktionskontrolle, ein Regensensor und Alufelgen. Der Captur dCi 90 mit Fünfgangschaltung ist unfallfrei, aus erster Hand, aber nicht scheckheftgepflegt. Sein Dieselverbrauch beläuft sich offiziell auf 3,6 Liter kombiniert (95 g CO2-km). Hier gibt es diesen und weitere Renault Captur als Gebrauchtwagen mit Garantie!